Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на тестовом запуске тактического управляемого оружия нового типа.

Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие в присутствии своего руководителя Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство ЦТАК.О каком именно оружии "нового типа" идёт речь, не уточняется, зато упоминаются "особенный метод наведения и мощная боеголовка" образца.Это первое подобное заявление с февраля, тогда прошел второй саммит Ким Чен Ына и Дональда Трампа, который нельзя назвать результативным. Причём новость об испытаниях оружия пришла всего сутки спустя после сообщений о проверке готовности северокорейских ВВС. Ким Чен Ын не проводил подобных инспекций пять месяцев.Около года назад КНДР объявила, что берёт курс на ядерное разоружение, сообщает телеканал "Россия 24".