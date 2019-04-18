В четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ Бостон Брюинз на выезде обыграл Торонто Мэйпл Лифс со счетом 6:4. Российский защитник листьев Никита Зайцев провел на льду 16 минут 46 секунд, очков не набрал и завершил игру с показателем полезности -3.

В четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ "Бостон Брюинз" на выезде обыграл "Торонто Мэйпл Лифс" со счетом 6:4. Российский защитник "листьев" Никита Зайцев провел на льду 16 минут 46 секунд, очков не набрал и завершил игру с показателем полезности "-3".У победителей встречи дубль оформил Давид Пастрняк (24-я, 25-я минуты) и по разу отличились Чарли Макэвой (4), Брэд Маршан (7), Здено Хара (46) и Йоаким Нордстрем (60), а у хозяев льда две шайбы забросил Остин Мэттьюс (22, 41) и по одной – Зак Хайман (18) и Трэвис Дермотт (54).Первый три матча завершились двумя победами "Торонто" (4:1, 3:2) и одной викторией "Бостона" (4:1). Таким образом счет в серии до четырех побед стал 2:2. Следующий матч противостояния состоится 20 апреля и пройдет на льду арены "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.