В матче 28-го тура чемпионата Франции лидер турнирной таблицы Пари Сен-Жермен на выезде проиграл Нанту со счетом 2:3. Парижане открыли счет в игре, но удержать лидерство по ходу встречи не смогли.

В матче 28-го тура чемпионата Франции лидер турнирной таблицы "Пари Сен-Жермен" на выезде проиграл "Нанту" со счетом 2:3. Парижане открыли счет в игре, но удержать лидерство по ходу встречи не смогли.У победителей встречи дубль оформил Диего Карлос (22-я, 52-я минуты) и единожды отличился Маджид Уорис (44), а у гостей голами отметились Дани Алвес (19) и Метехан Гуджулу (89).Бывший полузащитник "Зенита" Леандро Паредес, перешедший в январе текущего года в стан "ПСЖ" за 40 миллионов евро, вышел в старте, провел на поле все 90 минут встречи и записал на свой счет результативную передачу. Для 24-летнего аргентинца этот матч стал 15-м за французскую команду."Пари Сен-Жермен" потерпел второе поражение кряду, третье в сезоне и с 81 очком лидирует в турнирной таблице, а "Нант" расположился на 14-й строчке, имея в активе 37 очков. В следующем туре парижане 21 апреля примут "Монако", а "канарейки" в тот же день сыграют с "Амьеном".