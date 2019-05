18.04.2019

2019-04-18 08:40:47

Мадонну распекли за новый сингл

Мадонна презентовала свою первую песню с нового альбома Medellín. Синг она записала вместе с 25-летним колумбийцем Малума, передает телеканал .



Однако композиция поклонникам совсем не понравилась – Мадонну подвергли жесткой критике. Он напоминает хит певицы 1986 года La Isla Bonita. При этом New York Post отмечает, что на фоне таких шедевров как "Like a Virgin" и "Like a Prayer" новая песня звучит "как шутка". Автор статьи уверен, что трек Medellín с одноименного альбома станет худшим в карьере Мадонны.