Российский нападающий Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин сообщил о готовности выступить на чемпионате мира по хоккею с шайбой, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Также он рассказал о состоянии здоровья после окончания сезона в Национальной хоккейной лиге.

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин сообщил о готовности выступить на чемпионате мира по хоккею с шайбой, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Также он рассказал о состоянии здоровья после окончания сезона в Национальной хоккейной лиге."Если позовут на чемпионат мира – конечно, поеду. Травм нет. Хочется еще поиграть в хоккей. Давно не играл за сборную. Буду ждать звонка", – цитирует российского хоккеиста Sports.ru.Ранее стало известно, что тренерский штаб сборной России вызвал в расположение национальной команды Евгения Малкина, Никиту Кучерова и Андрея Василевского, чьи команды вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли после первого раунда плей-офф.