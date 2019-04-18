Герцог и герцогиня Сассекские разыскивают няню для своего будущего малыша. Как рассказали близкие друзья пары, Меган Маркл и принц Гарри собираются нарушить еще одну важную королевскую традицию.

Герцог и герцогиня Сассекские разыскивают няню для своего будущего малыша. Как рассказали близкие друзья пары, Меган Маркл и принц Гарри собираются нарушить еще одну важную королевскую традицию.Супруги рассматривают возможность нанять мужчину-гувернера. "Они заинтересованы в том, чтобы нанять мужчину для будущего наследника", – сообщил анонимный источник.Более того, присматривать за ребенком будет человек из Соединенных Штатов. Несмотря на то что бывшая актриса стала членом британской королевской семьи, она остается американкой в душе. Такое решение осудили многие поклонники монархии. Они обвинили герцогиню в предательстве.Работник будет зарабатывать до 70 тысяч фунтов в год (примерно 5,8 миллиона рублей) и жить в коттедже Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Гувернеру также предоставят собственный автомобиль. Меган Маркл и принц Гарри надеются найти достойного кандидата в ближайшие три месяца, передает издание The Mirror.Традиционно за наследниками королевских особ присматривают выпускники элитного колледжа Норланд. Учебное заведение готовит нянь для обеспеченных семей в Великобритании. Большинство студентов в этом колледже – женщины. В прошлом году вуз окончили только двое мужчин, сообщает телеканал "".Напомним, что это не первый случай, когда игнорирует семейные традиции. Так, она отказалась родить первенца в отделении Lindo Wing Госпиталя Святой Марии, где появились на свет дети принцессы Дианы и герцогини Кембриджской. Бывшая актриса хочет, чтобы роды прошли в спокойной обстановке дома.