Прошел уже месяц со дня смерти Юлии Началовой. Однако близкие до сих пор не могут смириться с утратой.

Прошел уже месяц со дня смерти Юлии Началовой. Однако близкие до сих пор не могут смириться с утратой.Нервное потрясение негативно сказалось на матери Юлии Началовой Таисии. Женщина сильно изменилась, ей даже потребовалась помощь специалиста. Говорят, женщина совершенно поседела. О том, как сейчас выглядит мать Юлии Началовой, стало известно после публикации ее фотографии пиар-директором Анны Исаевой. Снимок был опубликован на ее официальной страничке в социальной сети Instagram."Таисия Началова. Мама Юлии. Сегодня сделали ей хоть немного приятного. Юлин мастер Олеся ( спасибо, моя дорогая!!! Крепко тебя за это обнимаю) поправила Тае абсолютно седые волосы, чуть причесала ее по нашей просьбе, сделала от души. И даже сфотографировала , порадовав меня присланным снимком (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Анна Исаева.Она отметила, что есть то, что уже никак не исправить. "Единственное, чего уже никогда не поправишь– грустных , безумно печальных, страдающих, опустошенных, маминых глаз! Тая ни в какую не хотела никуда идти. Но мы ее как– то , еле еле уговорили. Таечка, красавица", – отпустила комплимент матери Юлии Началовой пиарщица.24 апреля пройдет 40 дней со смерти Юлии Началовой. В эту дату родственники и близкие просят Всевышнего простить новопреставленному грехи и даровать ему рай. Сами они должны примириться с разлукой, уповая на Божью милость.На 40-й день все, конечно, соберутся на кладбище, посетят службу в храме, закажут молебен за упокой души, устроят поминальный обед. А потом обдумают эскиз памятника – планируется, что его установят к первой годовщине смерти певицы.Напомним, умерла 16 марта в результате заражения крови. У 38-летней артистки обнаружился целый букет болезней: подагра, диабет, общий сбой в организме, вызванный анорексией. Певицу похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище. В последний путь провожали близкие, друзья, коллеги и поклонники.