В прошлом году в России было построено более 230 тысяч индивидуальных домов.

В России будет создана программа по развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС), заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с ежегодным отчетом правительства."В наших планах – создать отдельную программу по развитию индивидуального жилищного строительства, его надо обязательно поддерживать", – сказал Дмитрий Медведев.В прошлом году в России было введено в эксплуатацию свыше миллиона квартир и более 230 тысяч индивидуальных домов – это, соответственно, 75,7 миллиона и почти 32,5 миллиона квадратных метров.Ранее сообщалось, что правительство готовит меры поддержки строительству частных домов, в том числе, прорабатывается вопрос запуска льготной ипотеки на такие дома. Сейчас нет никаких механизмов, которые были бы направлены на развитие ИЖС.