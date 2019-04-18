Госдума на пленарном заседании в четверг, 18 апреля, приняла в первом чтении законопроект, который позволит защитить жилье граждан от мошенничества в сфере микрокредитования. Документ предусматривает запрет для подобных организаций выдавать займы под залог недвижимости.
Госдума на пленарном заседании в четверг, 18 апреля, приняла в первом чтении законопроект, который позволит защитить жилье граждан от мошенничества в сфере микрокредитования. Документ предусматривает запрет для подобных организаций выдавать займы под залог недвижимости.
Также нормативно-правовой акт предоставляет микрофинансовым
организациям дополнительные возможности для установления личности клиентов,
включая проведение идентификации физлица через государственные информационные
системы.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, это
делается для пресечения мошенничества. Злоумышленникам станет гораздо сложнее
получить займы с использованием чужих паспортных данных.
А для недопущения на рынок недобросовестных участников и их
исключения из управления микрокредитных компаний документ предлагает ужесточить
требования к репутации и квалификации их менеджмента. Речь идет об аналогии с руководством микрофинансовых компаний.
Помимо прочего, нормативно-правовой акт устанавливает размер
собственных средств микрокредитной организации – пять миллионов рублей. Сейчас
– 10 тысяч.
При этом минимальная сумма займа, которую микрофинансовая
компания может получить от гражданина, увеличивается в два раза – до трех
миллионов рублей. Это сделано для защиты неквалицифированных инвесторов.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект
позволит покончить с волной жилищного рейдерства.
"Недопустимо, когда гражданин
лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита", – сказал
он.
Документ был внесен на рассмотрение депутатов Вячеславом
Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Инициатива разработана
при участии всех фракций нижней палаты.