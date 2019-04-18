Госдума на пленарном заседании в четверг, 18 апреля, приняла в первом чтении законопроект, который позволит защитить жилье граждан от мошенничества в сфере микрокредитования. Документ предусматривает запрет для подобных организаций выдавать займы под залог недвижимости.

Госдума на пленарном заседании в четверг, 18 апреля, приняла в первом чтении законопроект, который позволит защитить жилье граждан от мошенничества в сфере микрокредитования. Документ предусматривает запрет для подобных организаций выдавать займы под залог недвижимости.Также нормативно-правовой акт предоставляет микрофинансовыморганизациям дополнительные возможности для установления личности клиентов,включая проведение идентификации физлица через государственные информационныесистемы.Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, этоделается для пресечения мошенничества. Злоумышленникам станет гораздо сложнееполучить займы с использованием чужих паспортных данных.А для недопущения на рынок недобросовестных участников и ихисключения из управления микрокредитных компаний документ предлагает ужесточитьтребования к репутации и квалификации их менеджмента. Речь идет об аналогии с руководством микрофинансовых компаний.Помимо прочего, нормативно-правовой акт устанавливает размерсобственных средств микрокредитной организации – пять миллионов рублей. Сейчас– 10 тысяч.При этом минимальная сумма займа, которую микрофинансоваякомпания может получить от гражданина, увеличивается в два раза – до трехмиллионов рублей. Это сделано для защиты неквалицифированных инвесторов.По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроектпозволит покончить с волной жилищного рейдерства."Недопустимо, когда гражданинлишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита", – сказалон.Документ был внесен на рассмотрение депутатов ВячеславомВолодиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Инициатива разработанапри участии всех фракций нижней палаты.