Главе так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному нужно пройти тест на наркотики, заявил депутат Виталий Милонов. По словам парламентария, он усомнился в трезвости блогера после просмотра роликов на его YouTube-канале.

Главе так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному нужно пройти тест на наркотики, заявил депутат Виталий Милонов. По словам парламентария, он усомнился в трезвости блогера после просмотра роликов на его YouTube-канале.Милонов назвал Навального "странным парнем", который пребывает в неадекватном состоянии. Депутат отметил, что видел несколько роликов и они произвели на него не самое приятное впечатление."Включает камеру и сам с собой разговаривает, сам себя убеждает, сам себе что-то доказывает. Я не специалист, но мне кажется, что это поведение тревожное. Видимо, его отпускает, накрывает", – сказал парламентарий в беседе с изданием . Сомнения относительно адекватности блогера вызывают его жесты и мимика, пояснил Милонов.Обвинять главу ФБК в наркомании парламентарий не стал, поскольку тот еще не сдал анализы на наличие в организме запрещенных веществ. "Однако, по мнению Милонова, если блогер не станет проходить тест на наркотики, значит, откажется подтверждать свою "чистоту", – отмечают журналисты.Законодатель привел в пример ситуацию, когда сотрудники дорожно-патрульной службы просят автомобилиста пройти тест на содержание в организме алкоголя. Водитель может отказаться, но это будет равносильно подтверждению езды в состоянии алкогольного опьянения.Милонов полагает, что тесты на запрещенные вещества должны проходить все известные политики. "Наркомания запретна для человека, который хочет хоть чем-то руководить, даже маленьким муниципальным советом", – резюмировал он.Предложение депутата выглядит более чем разумным. Навальный, несмотря на всю скандальность свой личности, до сих пор пытается казаться серьезным политиком и лидером общественного мнения. Недопустимо, чтобы человек с такими амбициями имел наркотическую зависимость.