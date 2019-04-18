Гела Месхи, известный своими ролями и тем, что женат на одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа Екатерине Климовой, дал откровенное интервью. Артист рассказал о личной жизни.

Гела Месхи, известный своими ролями и тем, что женат на одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа Екатерине Климовой, дал откровенное интервью. Артист рассказал о личной жизни.В 2015 году Гела Мехи и Екатерина Климова поженились. Спустя несколько месяцев популярная актриса подарила супругу дочь Беллу. То и дело в Сети появляются слухи о разводе пары. Дескать, Екатерина и Гела не сошлись из-за разницы в возрасте (она составляет девять лет), расстались из-за постоянных разлук, потому что оба актеры и так далее.Однако всерьез общественность встрепенулась, когда на своей страничке в социальной сети Instagram актер опубликовал фото, которую подписал крайне неоднозначно. Тогда поклонники сделали вывод, что таким образом Гела Месхи намекнул на развод. Сейчас, в откровенном интервью, актер решил внести ясность.Для начала Гела признался, что не любит публичность, поэтому и не выставляет свою жизнь напоказ. "Для меня это другая планета – реклама, сплетни, склоки, настоящий "Дом-3". Вот выложил я тот пост, и все сразу написали, что мы с женой разводимся. А я хотел донести вообще другую мысль – просто был рад, что у меня закончился рабочий проект", – объяснил Месхи.Екатерина Климова для него "красота, понимание, ум". "Можно перечислять бесконечно. Вообще, творческая семья – это всегда очень интересно, можно обсуждать, спорить, советоваться, это и есть развитие. Единственная большая проблема – актерские графики, но мы стараемся находить лазейки", – рассказал актер.Например, он специально прилетел к гастролирующей в Литве супруге, чтобы поздравить ее с днем рождения и вручить цветы и подарки. Причем Гела сделал из этого сюрприз. Месхи признался, что из-за частых отлучек просто не может быть строгим папой. "Приезжаешь домой, видишь эти глаза и выполняешь все желания. Недавно был в Минске, спросил, что привезти, и Бэлла попросила игрушечный магазин. Пришлось папе побегать!" – цитирует мужа Екатерины Климовой .