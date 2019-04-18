Они якобы помогают удачно проходить проверки Роспотребнадзора

Они якобы помогают удачно проходить проверки РоспотребнадзораВо Владимирской области появилась мошенница, обманывающая предпринимателей.Бизнесменам поступают звонки от женщины, представляющейся Назаровой Натальей Петровной, которая сообщает, что Роспотребнадзор проводит внеплановые проверки, и ей необходимо приобрести «пакет документов» стоимостью 2 тысячи рублей для благоприятного исхода рейда. Далее перезванивает курьер и сообщает, что находится недалеко и готов приехать, чтобы продать брошюры.Данные действия неустановленных лиц - явное мошенничество. Информацию о противоправных действиях направили в полицию.В Роспотребнадзоре напоминают, что при проведении проверок сотрудники обязательно должны предъявить служебное удостоверение и ознакомить юридическое лицо с распоряжением о мероприятиях под роспись.