Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова готовит обращение к американским властям насчёт освобождения Александра Винника. Уже почти два года россиянин находится в греческой тюрьме.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова готовит обращение к американским властям насчёт освобождения Александра Винника. Уже почти два года россиянин находится в греческой тюрьме.Задержали Винника в Греции по запросу США. Вашингтон обвиняет его в отмывании денег через интернет-биржу.Сам Винник называет себя политическим заключенным. Накануне он заявил, что возобновляет голодовку в знак протеста против несправедливого суда.Татьяна Москалькова надеется, что её обращение будет услышано, и США откажутся от экстрадиции Винника, сообщает телеканал "Россия 24".