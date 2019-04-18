В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о массовом ДТП на Невском проспекте с участием пяти автомобилей. Пострадали два человека.

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о массовом ДТП на Невском проспекте с участием пяти автомобилей. Пострадали два человека.Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с машиной Mercedes, Kia, Hyundai и Skoda. В результате травмы получили две пассажирки Volkswagen, передает ТАСС. Volkswagen PoloВ ГИБДД уточнили, что Volkswagen Polo был взят в аренду в каршеринговой компании.По факту ДТП проводится проверка.