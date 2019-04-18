Заявки на участие в предварительном голосовании Единой России подали 2377 человек. Наибольшую активность проявили Волгоградская область, где конкурс составил 5,4 человека на место, Тульская (4,7) и Республика Марий Эл (4). Об этом рассказал депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета партии Виктор Селиверстов.

Заявки на участие в предварительном голосовании "Единой России" подали 2377 человек. Наибольшую активность проявили Волгоградская область, где конкурс составил 5,4 человека на место, Тульская (4,7) и Республика Марий Эл (4). Об этом рассказал депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета партии Виктор Селиверстов.Регистрация на участие в праймериз продлится до концаапреля, а общий список участников сформируют к 5 мая, отметил парламентарий."На сегодняшний день о желании представлять партию на выборах врегиональные парламенты в сентябре 2019 года заявили 1143 человека, а в Думыадминистративных центров – 1234 человек", – уточнил законодатель.По словам Селиверстова, высокую активность проявляетмолодежь и те, кто только хочет попробовать себя в политике. Депутат отметил,что среди участников много новых лиц."Они наравне с действующими политиками, подавшимизаявку на участие в предварительном голосовании, обязаны выступить минимум надвух дебат-площадках, поделиться с потенциальными избирателями своим взглядомна социально важные вопросы и предложить свое видение их решения", -рассказал единоросс.Парламентарий подчеркнул, что избиратели выберут кандидата,если он продемонстрирует готовность решать актуальные проблемы. По словамСеливерстова, уже прошли 150 дискуссий в 17 субъектах Федерации.В дебатах участвовало около 600 человек. В ближайшее времясостоится еще 900 площадок в 22 регионах, уточнил заместитель секретарягенсовета "ЕР".Напомним, в рамках предварительного голосованияпродлятся до 15 мая. Они касаются самых разных сфер – медицины, ЖКХ, экономики,спорта, экологии, культуры и других направлений.В 2019 году в России пройдут 73 выборные кампании в 44регионах. Граждане определят руководителей субъектов, депутатов местныхзаксобраний, муниципальных руководителей.