Заявки на участие в предварительном голосовании Единой России подали 2377 человек. Наибольшую активность проявили Волгоградская область, где конкурс составил 5,4 человека на место, Тульская (4,7) и Республика Марий Эл (4). Об этом рассказал депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета партии Виктор Селиверстов.
Заявки на участие в предварительном голосовании "Единой России" подали 2377 человек. Наибольшую активность проявили Волгоградская область, где конкурс составил 5,4 человека на место, Тульская (4,7) и Республика Марий Эл (4). Об этом рассказал депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета партии Виктор Селиверстов.
Регистрация на участие в праймериз продлится до конца
апреля, а общий список участников сформируют к 5 мая, отметил парламентарий.
"На сегодняшний день о желании представлять партию на выборах в
региональные парламенты в сентябре 2019 года заявили 1143 человека, а в Думы
административных центров – 1234 человек", – уточнил законодатель.
По словам Селиверстова, высокую активность проявляет
молодежь и те, кто только хочет попробовать себя в политике. Депутат отметил,
что среди участников много новых лиц.
"Они наравне с действующими политиками, подавшими
заявку на участие в предварительном голосовании, обязаны выступить минимум на
двух дебат-площадках, поделиться с потенциальными избирателями своим взглядом
на социально важные вопросы и предложить свое видение их решения", -
рассказал единоросс.
Парламентарий подчеркнул, что избиратели выберут кандидата,
если он продемонстрирует готовность решать актуальные проблемы. По словам
Селиверстова, уже прошли 150 дискуссий в 17 субъектах Федерации.
В дебатах участвовало около 600 человек. В ближайшее время
состоится еще 900 площадок в 22 регионах, уточнил заместитель секретаря
генсовета "ЕР".
Напомним, в рамках предварительного голосования
продлятся до 15 мая. Они касаются самых разных сфер – медицины, ЖКХ, экономики,
спорта, экологии, культуры и других направлений.
В 2019 году в России пройдут 73 выборные кампании в 44
регионах. Граждане определят руководителей субъектов, депутатов местных
заксобраний, муниципальных руководителей.