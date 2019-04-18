На Ксению Бик подал в суд загадочный однофамилец. Вдова Марьянова
выступит ответчиком в деле
о наследстве артиста.
На Ксению Бик подал в суд загадочный однофамилец. Вдова Марьянова
выступит ответчиком в деле
о наследстве артиста.
Дело будет слушаться в Савеловском суде Москвы. Там зарегистрирован иск заявителя
по фамилии Бик, который собирается оспорить дело о наследстве Дмитрия
Марьянова.
Ответчиками
выступают вдова артиста Ксения Бик, его отец и сын. Женщина отказалась сообщать,
кто именно инициировал спор. Судя по всему, это кто-то из родственников
вдовы Марьянова, передает
Сейчас Ксения Бик переживает не лучшие времена.
Ранее призналась, что серьезно заболела. "Острый
пиелонефрит на фоне хронического цистита психогенной природы", –
поделилась она на своей странице в Facebook.
Напомним,
актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. По основной версии, у него оторвался тромб, который
закупорил легочную артерию. После смерти специалисты нашли в организме артиста высокое
содержание сильнодействующих препаратов.
По мнению экспертов, медики реабилитационного
центра "Феникс", где актер лечился от пристрастия к алкоголю, даже не
выяснили, нет ли противопоказаний для введения ему сильнодействующих
препаратов. После смерти артиста признавалась, что
живет на грани.