На Ксению Бик подал в суд загадочный однофамилец. Вдова Марьянова выступит ответчиком в деле о наследстве артиста.

На Ксению Бик подал в суд загадочный однофамилец. Вдова Марьяновавыступит ответчиком в делео наследстве артиста.Дело будет слушаться в Савеловском суде Москвы. Там зарегистрирован иск заявителяпо фамилии Бик, который собирается оспорить дело о наследстве ДмитрияМарьянова.Ответчикамивыступают вдова артиста Ксения Бик, его отец и сын. Женщина отказалась сообщать,кто именно инициировал спор. Судя по всему, это кто-то из родственниковвдовы Марьянова, передаетСейчас Ксения Бик переживает не лучшие времена.Ранее призналась, что серьезно заболела. "Острыйпиелонефрит на фоне хронического цистита психогенной природы", –поделилась она на своей странице в Facebook.Напомним,актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. По основной версии, у него оторвался тромб, которыйзакупорил легочную артерию. После смерти специалисты нашли в организме артиста высокоесодержание сильнодействующих препаратов.По мнению экспертов, медики реабилитационногоцентра "Феникс", где актер лечился от пристрастия к алкоголю, даже невыяснили, нет ли противопоказаний для введения ему сильнодействующихпрепаратов. После смерти артиста признавалась, чтоживет на грани.