Областному парламенту исполняется 25 лет

Областному парламенту исполняется 25 летОчередное заседание Законодательного Собрания Владимирской области станет юбилейным. 18 апреля торжественная часть пройдёт с участием губернатора Владимира Сипягина.А на рабочей народные избранники распределят миллиард рублей. Эти деньги освободились в результате исполнения областного бюджета за 2018 год с профицитом. Как пояснил председатель профильного комитета Михаил Максюков, финансирование, прежде всего, хотят направить на социально значимые расходы.Так, на здравоохранение выделили большую часть - 600 миллионов рублей. Средства пойдут на обеспечение лекарствами 558 льготников и на укрепление материально-технической базы больниц области. Полмиллиарда направят 25 лечебным учреждениям на укрепление антитеррористической защищённости (ограждения, металлические ворота, наружное и внутреннее видеонаблюдение), обеспечение пожарной безопасности, а также на неотложные работы по капремонту.226 миллионов досталось сфере образования. На благоустройство территории средней школы №1 в Камешково выделили 66 миллионов. На укрепление материально-технической базы образовательных организаций, ремонт зданий и помещений - 150 миллионов. Эти средства получат 779 детских садов и школ.Больше 100 миллионов направят на спортивные объекты, в том числе, на продолжение строительства спортзала с бассейном в Собинке, а также на оснащение объектов спортивной инфраструктуры Гороховецкого района.На предоставление субсидий на строительство, реконструкцию объектов теплоснабжения выделят 30 миллионов рублей.