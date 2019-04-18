Злоумышленники, угрожая битой и ножом, похитили мобильный телефон одной из потерпевших...

Сотрудники ОМВД России по району Люблино задержали троих приезжих по подозрению в совершении разбойного нападения в квартире.В ходе патрулирования жилого сектора к сотрудникам отдельной роты ППСП территориального отдела полиции обратился житель одного из домов на Мариупольской улице. Он сообщил о криках, которые доносятся из соседней квартиры.В результате оперативного реагирования сотрудники полиции задержали троих мужчин в подъезде дома по вышеуказанному адресу. Все задержанные оказались приезжими гражданами в возрасте 20, 24 и 30 лет. Установлено, что молодые люди позвонили в случайную квартиру, где им открыли проживающие в ней девушки. Злоумышленники, угрожая битой и ножом, похитили мобильный телефон одной из потерпевших и денежные средства в сумме 35 тысяч рублей. В ходе личного досмотра у задержанных было обнаружено и изъято все похищенное, а также бита и нож. Еще один, четвертый участник разбойного нападения, успел скрыться. В настоящее время он разыскивается сотрудниками полиции.По данному факту следователем ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18