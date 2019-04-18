Центральный НИИ точного машиностроения начал сравнительные испытания снайперской винтовки Уголек. Специалисты института, прежде всего, оценят точность и дальность стрельбы, а также бронебойность пули, выпущенной из нового оружия.

Центральный НИИ точного машиностроения начал сравнительные испытания снайперской винтовки "Уголек". Специалисты института, прежде всего, оценят точность и дальность стрельбы, а также бронебойность пули, выпущенной из нового оружия. Об этом сообщает журнал "Климовский оружейник", который издает ЦНИИТОЧМАШ.Издание уточняет, что винтовка создается по заказу Министерства обороны РФ. В ее конструкции применяются только отечественные комплектующие.Известно об "Угольке" пока мало. Сообщается, что это самозарядная винтовка, как и стоящая на вооружении СВД, однако она использует патроны стран НАТО — .308 и .338 Lapua Magnum.