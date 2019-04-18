В ходе лекции кадетам рассказали о правовых аспектах, наркоманию, а также о вреде раннего употребления алкогольной и табачной продукции...

Начальник отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Богородское майор полиции Одушкин В.А. провёл профилактическую лекцию в ГКОУ КШИ № 5, расположенной на Лосиноостровской улице.В ходе беседы кадетам была донесена информация относительно уголовного наказания по ст. 228 УК РФ за хранение и сбыт наркотиков, а также административной ответственности по ст. 6.8 КоАП РФ и 6.9 КоАП РФ.Помимо разговора о правовых аспектах, затрагивающих наркоманию, зашла речь и об употреблении алкогольной и табачной продукции. Полицейский рассказал ребятам, что в случае приобретения алкоголя несовершеннолетними так же наказываются и граждане, продавшие им этот товар. Подростки, которые замечены в состоянии алкогольного опьянения, привлекаются к административной ответственности по ст.20.22 КоАП РФ. А за потребление алкогольной продукции или наркотических веществ в общественных местах по ст.20.20 КоАП РФ.Вредная привычка, употребление алкоголя, никотина и наркотиков может привести к губительной зависимости, которая также может коснуться и членов их семей. Вступая во взрослую жизнь, подростки должны быть, предупреждены об «искушениях», которые встретятся им на пути.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73