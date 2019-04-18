Примадонна дала первый за десять лет сольный концерт. Под звездами Кремля собрались все звезды политики, эстрады, спорта. Валентина Матвиенко, Вячеслав Фетисов, Татьяна Навка, Галина Волчек, Валерий Леонтьев, Светлана Лобода, Дима Билан, Александр Светлаков, Марк Тишман, Анастасия Спиридонова и многие другие в этот вечер чествовали главную певицу страны. Но каково же было всеобщее удивление, когда на сцену вдруг выпорхнула Анастасия Волочкова!

Примадонна дала первый за десять лет сольный концерт. Под звездами Кремля собрались все звезды политики, эстрады, спорта. Валентина Матвиенко, Вячеслав Фетисов, Татьяна Навка, Галина Волчек, Валерий Леонтьев, Светлана Лобода, Дима Билан, Александр Светлаков, Марк Тишман, Анастасия Спиридонова и многие другие в этот вечер чествовали главную певицу страны. Но каково же было всеобщее удивление, когда на сцену вдруг выпорхнула Анастасия Волочкова!В программа "P.S." Алла Пугачева спела о том, что волнует и интересует ее сегодня. Например, в новой композиции "Счастье напоказ" она иронизирует над самокоронованной эстрадной братией: "Пусть мне знаком сюжет, я не смогу уже/ Жить в мире королей и слуг фальшивых..." Или – "Здесь предательство чаще доверия!/ Что не алмазы, то бижутерия..."На последних аккордах на сцену с фирменным шпагатом выпорхнула Анастасия Волочкова, – "королева Instagram", как ее объявила Примадонна. Оказалось, Алла Борисовна лично пригласила Анастасию Юрьевну поучаствовать в этом концерте. Дело в том, что Пугачева хотя и не активничает в соцсетях, но за коллегами следит. Видит она и смелые фотографии, которые постоянно выкладывает Волочкова, читает и язвительные комментарии под ними.Танцовщица любит иронию и постоянно провоцирует, злит хейтеров. Она олицетворяет современного героя массовой культуры и то самое счастье напоказ, заполняя соцсети фотографиями роскошных роз и иномарок. Поэтому Пугачева, которая постоянно находится под прессингом критики, обсуждений и лжи, и позвала Волочкову – хотела ее поддержать.Как рассказали в окружении певицы, это случилось еще месяца назад после появления на телеэкране очередной мерзкой передачи про Волочкову. Пугачеву и саму постоянно поливают в прессе помоями – мол, старая, больная, в коротких юбках, без голоса. Поэтому то и дело оплевываемую Настю она понимает, как никто.Для Волочковой подобное доброе отношение Примадонны – своего рода индульгенция, отпущение всех реальных и придуманных грехов. Но обольщаться ей не стоит – врагов и завистников после внимание Самой теперь станет явно больше.Впрочем, они уже начали себя проявлять. Стоит лишь почитать возмущенные комментарии : "Согласованный выход нормандской лошади Насти на сцену – что это было? Кто в зал пустил невменяемую горе–балеринку?", "И тут появилась Волочкова, изображающая цыпленка-переростка, одним своим появлением способная опошлить все что угодно, что и случилось. Это ей не "цып-цып-мои-цыплятки" в желтом балахоне граблями махать. Костюмчик, кстати, и тут соответствовал" – плюются ядом люди.