Прокуратура назвала причину сильного пожара на стройке в центре Челябинска

Причиной серьезного пожара на стройке объекта к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года стало нарушение техники безопасности при хранении горючих материалов. Таковы выводы, сделанные прокуратурой. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал".Огонь вспыхнул 8 апреля. Стройплощадка находится в центре Челябинска. Пламя было достаточно сильным, окрестности затянуло дымом. По счастью, пострадавших на пожаре не было.После проведения следственных действий был назван виновник произошедшего. Выяснилось, что компания "УралНИИстром" должным образом не проконтролировала ведение строительства. В том числе огневые работы производились с нарушениями техники безопасности — велись очень близко к месту, где хранились горючие материалы. Это и стало причиной пожара, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Главе компании поручили наказать непосредственных виновников произошедшего.