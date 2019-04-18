Исследование провели ученые из Оксфордского университета. В течение шести лет они наблюдали за 500 тысячами британских пациентов в возрасте от 40 до 70 лет, что позволило определить риски, из-за которых возникает рак кишечника.

Исследование провели ученыеиз Оксфордского университета. В течение шести лет они наблюдализа 500 тысячами британских пациентов в возрастеот 40 до 70 лет, что позволило определить риски, из-закоторых возникает рак кишечника.Согласнорезультатам, вероятность развития рака кишечника у тех, ктоупотреблял в пищу около 76 грамм красного и переработанного мяса, выше на 20%,чем у тех, кто ел 21 грамм и менее.Так, у 2609 пациентов, которые регулярно употребляликрасное мясо в пищу, был диагностирован рак кишечника, пишет . При этом опаснее всего оказались колбасаи бекон.Естьмножество других факторов, повышающих риск развития рака кишечника. Так, около10% случаев обусловлены наследственной предрасположенностью.Вторымпродуктом, который может привести к развитию , сталалкоголь. Предупредить риск развития рака кишечника может сбалансированноепитание и физическая активность."Рыба, птица, сыр, фрукты, овощи, чай и кофене были связаны с риском ", – приводит данные исследованиябританских ученых . А вотклетчатка, которая содержится в цельнозерновых продуктах, снижает рискразвития этого вида онкологии, сообщаетРанее исследователи из Базельского университета в Швейцарии разработали лекарство, которое способно предотвратить распространение метастазов у пациенток, страдающих от опухоли груди. По словам ученых, этот препарат не убивает раковые клетки, а "разобщает их". Специалисты уже провели успешный эксперимент на мышах и теперь хотят испытать это лекарство на людях.