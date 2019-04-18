Исследование провели ученые
из Оксфордского университета. В течение шести лет они наблюдали
за 500 тысячами британских пациентов в возрасте
от 40 до 70 лет, что позволило определить риски, из-за
которых возникает рак кишечника.
Исследование провели ученые
из Оксфордского университета. В течение шести лет они наблюдали
за 500 тысячами британских пациентов в возрасте
от 40 до 70 лет, что позволило определить риски, из-за
которых возникает рак кишечника.
Согласно
результатам, вероятность развития рака кишечника у тех, кто
употреблял в пищу около 76 грамм красного и переработанного мяса, выше на 20%,
чем у тех, кто ел 21 грамм и менее.
Так, у 2609 пациентов, которые регулярно употребляли
красное мясо в пищу, был диагностирован рак кишечника, пишет . При этом опаснее всего оказались колбаса
и бекон.
Есть
множество других факторов, повышающих риск развития рака кишечника. Так, около
10% случаев обусловлены наследственной предрасположенностью.
Вторым
продуктом, который может привести к развитию , стал
алкоголь. Предупредить риск развития рака кишечника может сбалансированное
питание и физическая активность.
"Рыба, птица, сыр, фрукты, овощи, чай и кофе
не были связаны с риском ", – приводит данные исследования
британских ученых . А вот
клетчатка, которая содержится в цельнозерновых продуктах, снижает риск
развития этого вида онкологии, сообщает
.
Ранее исследователи из Базельского университета в Швейцарии разработали лекарство, которое способно предотвратить распространение метастазов у пациенток, страдающих от опухоли груди. По словам ученых, этот препарат не убивает раковые клетки, а "разобщает их". Специалисты уже провели успешный эксперимент на мышах и теперь хотят испытать это лекарство на людях.