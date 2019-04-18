Ксения
Собчак и музыкант Сергей Шнуров продолжают обмениваться любезностями в соцсетях.
Об их конфликте высказалась модель Виктория Боня.
Ксения
Собчак и музыкант Сергей Шнуров продолжают обмениваться "любезностями" в соцсетях.
Об их конфликте высказалась модель Виктория Боня.
Ранее телеведущая прокомментировала на
своей странице в Instagram пожар в Соборе Парижской Богоматери, назвав причиной
случившегося плохую карму страны. Она написала, что "шедевры не служат разуму,
который их не достоин".
Пост Собчак заметил Шнуров и высмеял опус светской
львицы. "Она сидела в бане с Волочковой, и о высоком говорила, сторонясь…", – написал
певец. Эта перепалка стала продолжением долгого "сериала" из взаимных оскорблений
знаменитостей.
Ситуацию прокомментировала
Виктория Боня. Она отметила, что Собчак не стоит внимания. "Не хочу пачкать рот
об этих людей! Мне все равно, с кем она собачится. Кажется, что Ксения сейчас
старается сделать все, чтобы привлечь внимание к себе и напомнить о своем
существовании", – цитирует модель
По словам Виктории Бони, Собчак
применяет политику двойных стандартов. Сначала она
оскорбляет людей, а затем берет у них интервью. Можно предположить, что модель
имела в виду недавнее скандальное интервью с балериной Анастасией Волочковой.
Отметим, что ранее
позволила себе нелицеприятное высказывание о россиянах. По ее словам, "менталитет наших людей
сложно изменить". Модель пояснила, что они "все вывернут
наизнанку" будут в любом случае "говорить про тебя небылицы".
"Некоторые россияне чувствуют себя ущербными и пытаются выставить в
нехорошем свете тебя", – заявила после критики в СМИ.