Ксения Собчак и музыкант Сергей Шнуров продолжают обмениваться любезностями в соцсетях. Об их конфликте высказалась модель Виктория Боня.

КсенияСобчак и музыкант Сергей Шнуров продолжают обмениваться "любезностями" в соцсетях.Об их конфликте высказалась модель Виктория Боня.Ранее телеведущая прокомментировала насвоей странице в Instagram пожар в Соборе Парижской Богоматери, назвав причинойслучившегося плохую карму страны. Она написала, что "шедевры не служат разуму,который их не достоин".Пост Собчак заметил Шнуров и высмеял опус светскойльвицы. "Она сидела в бане с Волочковой, и о высоком говорила, сторонясь…", – написалпевец. Эта перепалка стала продолжением долгого "сериала" из взаимных оскорбленийзнаменитостей.Ситуацию прокомментировалаВиктория Боня. Она отметила, что Собчак не стоит внимания. "Не хочу пачкать ротоб этих людей! Мне все равно, с кем она собачится. Кажется, что Ксения сейчасстарается сделать все, чтобы привлечь внимание к себе и напомнить о своемсуществовании", – цитирует модельПо словам Виктории Бони, Собчакприменяет политику двойных стандартов. Сначала онаоскорбляет людей, а затем берет у них интервью. Можно предположить, что модельимела в виду недавнее скандальное интервью с балериной Анастасией Волочковой.Отметим, что ранеепозволила себе нелицеприятное высказывание о россиянах. По ее словам, "менталитет наших людейсложно изменить". Модель пояснила, что они "все вывернутнаизнанку" будут в любом случае "говорить про тебя небылицы"."Некоторые россияне чувствуют себя ущербными и пытаются выставить внехорошем свете тебя", – заявила после критики в СМИ.