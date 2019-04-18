Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает первоочередной задачей борьбу с бедностью. Выступая с отчетом в Думе, он сказал, что помощь должна быть адресной, для чего следует обращать внимание не только на доходы, но и на расходы семей.

Первоочередная задача для властей – борьба с бедностью. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах работы в 2018 году. Прямую трансляцию ведет телеканал "Россия 24".По словам премьера, сейчас жизнь в России далека от идеала: в стране 19 миллионов человек живут в бедности, "живут так, как жить не должны"."Многим людям трудно. Некоторые просто выживают", — констатировал Медведев.Однако, по мнению Медведева, "бедность тоже разная, ее причины у каждого свои", и с каждым случаем надо разбираться отдельно, нужно учитывать не только доходы семьи, но и расходы.Премьер считает, что поддержка государства должна быть адресной. Он напомнил, что создается реестр малообеспеченных семей, в котором будет максимально полная информация о тех, кому нужна помощь государства. Пилотный проект уже запущен в некоторых регионах. В прошлом году дважды повышался МРОТ, на базе которого рассчитываются некоторые пособия. Сейчас он составляет 11280 рублей. "В результате этой работы число бедных людей уменьшилось — не так, конечно, как бы нам всем хотелось, но на 400 тысяч человек", — подчеркнул Медведев.Но борьба с бедностью, по словам Медведева, это не только льготы и пособия, это еще и предоставление возможностей, чтобы люди могли больше зарабатывать. Это предоставление мест в детских садах, медико-социальная реабилитация, помощь в трудоустройстве и организации своего дела.