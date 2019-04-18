Представители окружного суда Цюриха постановили передать неопубликованные работы Франца Кафки Национальной библиотеке Израиля. В настоящий момент эти бумаги хранятся в банках и других помещениях Тель-Авива.

Представители окружного суда Цюриха постановили передать неопубликованные работы Франца Кафки Национальной библиотеке Израиля. В настоящий момент эти бумаги хранятся в банках и других помещениях Тель-Авива, сообщает Haaretz.Руководство израильской библиотеки объявило о том, что хочет сделать собрание работ Кафки доступным для общественности.Пока неизвестно, сколько рукописей писателя в архивах, и что содержится в этих бумагах, но некоторые литературоведы не исключают, что коллекция может содержать концовки некоторых незаконченных романов Кафки, которые были опубликованы после его смерти.Представители Национальной библиотеки Израиля считают рукописи Кафки культурным достоянием, принадлежащим еврейскому народу, так как писатель учил иврит и собирался переехать в Израиль.Незадолго до смерти от туберкулеза в 1924 году Кафка завещал свои рукописи другу и издателю Максу Броду. Несмотря на указания писателя сжечь все рукописи непрочитанными, Брод опубликовал большую часть работ Кафки, в том числе знаменитые впоследствии романы "Процесс" и "Замок".В 1938 году Брод перевез часть коллекции на территорию британской администрации на Ближнем Востоке, где сейчас находится Израиль. Он завещал документы секретарше Эстер Хоффе и попросил ее передать их в академическое учреждение.Однако женщина оставила произведения у себя, а некоторые продала за крупные суммы. После смерти Хоффе собрание досталось ее дочерям.