В третьем матче финальной серии Кубка Гагарина столичный ЦСКА в подмосковной Балашихе обыграл омский Авангард со счетом 2:0. Главный тренер армейцев Игорь Никитин поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

В третьем матче финальной серии Кубка Гагарина столичный ЦСКА в подмосковной Балашихе обыграл омский "Авангард" со счетом 2:0. Главный тренер армейцев Игорь Никитин поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Это была тяжелая игра. Команды потратили много сил. Мы играли достаточно хорошо, давил результат, но парни справились с этим. Будем готовиться к следующей игре, – приводит слова Никитина пресс-служба "Авангарда". – Проблемы с большинством? Я не скажу, что это – наше слабое звено. Не думаю, что будет самоуспокоенность, ребята понимают, что против них играет серьезный соперник".Наставник армейцев рассказал, почему в прошлой игре вернул форварда Кирилла Капризова в первое звено, а в этой игре поставил туда Антона Слепышева: "в прошлой игре перевести Капризова в другое звено потребовала травма Калинина, сейчас этого не требовалось".Напомним, первые два матча завершились домашними победами армейцев – 5:2 и 3:1. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу москвичей. Четвертая игра состоится 19 апреля и пройдет также на льду арены имени Юрия Ляпкина в Балашихе.