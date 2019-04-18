Потерпевшая сообщила, что на Болотной набережной неизвестные напали на неё, один из них ударил её по лицу и выхватил из рук мобильный телефон...

«Сотрудники ОУР УВД по ЦАО совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по району Якиманка задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в хищении мобильного телефона путем грабежа», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию с заявлением обратилась 41-летняя жительница Подмосковья. Она сообщила, что на Болотной набережной неизвестные напали на неё, один из них ударил её по лицу и выхватил из рук мобильный телефон, после чего все скрылись. Материальный ущерб составил свыше 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали одного из подозреваемых - 24-летнего приезжего мужчину. Похищенный телефон он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции принимают меры к установлению и задержанию соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60