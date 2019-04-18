Елизавета Туктамышева решила впервые рассказать о тяжелой болезни, которая помешала ей выступить на чемпионате мира в Сайтаме. Спортменка дала откровенное интервью Федерации фигурного катания.

Елизавета Туктамышева решила впервые рассказать о тяжелой болезни, которая помешала ей выступить на чемпионате мира в Сайтаме. Спортменка дала откровенное интервью Федерации фигурного катания.В декабре прошлого года девушка попала в больницу с воспалением легких. Она почувствовала недомогание, когда летела домой из Ванкувера после финала Гран-при. "Я летела из Ванкувера с температурой 38. Это был самый ужасный полет в моей жизни", – поделилась Елизавета Туктамышева.По словам фигуристки, она никогда не болела так серьезно, ее "организм был полностью истощен". После больницы спортсменке пришлось учиться кататься с нуля. "И для меня это стало преодолением себя. Но я смогла подготовиться за 2 месяца", – продолжила она.Фигуристка была вынуждена пропустить чемпионат России, что в итоге помешало ей войти в состав сборной на турнир в Японии. старается не вспоминать об этом неприятном эпизоде, потому что знает, что ничего уже нельзя исправить.Сейчас спортсменка готовится к новому сезону и разучивает новые элементы. Девушка уже научилась выполнять на льду два тройных акселя в комбинации с двойным. "Это стало большим шагом вперед, и это дало мне уверенность, что я могу соревноваться с сильнейшими девочками на одном уровне", – приводит ее слова телеканал "".