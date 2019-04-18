С 1 октября хостелы в жилых домах будут запрещены. Оказывать гостиничные услуги можно будет только после перевода жилого помещения в нежилое.

Около 40 хостелов закрылись в Москве с начала 2019 года. Среди них – один из самых популярных у туристов. Об этом рассказал первый зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы РФ Сергей Пахомов."Хостелы и сегодня запрещены в жилых домах, они пачками закрываются. Почти 40 хостелов в Москве было закрыто с начала года. Почему они работали? Не было однозначного запрета — теперь есть", — сказал Сергей Пахомов, чьи слова приводит Интерфакс.Также по решению суда был закрыт один из лучших хостелов, который побеждал в различных рейтингах, добавил он. Парламентарий отметил, что стоимость квартир в подъездах, где работают хостелы, падает на 10-20%.Пятнадцатого апреля президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов (МКД). По итогам работы согласительной комиссии депутатов и сенаторов, он вступит в силу с 1 октября 2019 года. Закон в обновленной редакции был принят Госдумой 4 апреля и одобрен Советом Федерации 10 апреля.В первоначально принятой Госдумой 6 марта редакции закон вступал в силу через 10 дней после его подписания президентом. Позже Совфед отклонил закон, предложив изменить этот срок на 1 января 2020 года.Закон запрещает использовать жилые помещения в качестве гостиницы или другого средства временного размещения. Оказывать гостиничные услуги можно будет только после перевода жилого помещения в нежилое. Помимо этого, помещение необходимо оснастить соответствующим оборудованием: звукоизоляцией номеров, противопожарными средствами, охранной сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.