Сотрудники полиции напомнили юношам и девушкам об административной и уголовной ответственности за противоправную деятельность...

В рамках профилактической акции полицейские провели профилактическую беседу с учениками старших классов ГБОУ СОШ № 1282.Старший инспектор группы по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Сокольники майор полиции Ольга Кольтяпина и председатель совета ОПОП Елена Красильникова рассказали ребятам о последствиях употребления наркотических и психотропных веществ.Сотрудники полиции напомнили юношам и девушкам об административной и уголовной ответственности за противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств.После урока ребята задавали интересующие вопросы сотрудникам полиции о работе правоохранительных органов.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73