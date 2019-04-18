Сотрудники полиции напомнили юношам и девушкам об административной и уголовной ответственности за противоправную деятельность...
В рамках профилактической акции полицейские провели профилактическую беседу с учениками старших классов ГБОУ СОШ № 1282.
Старший инспектор группы по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Сокольники майор полиции Ольга Кольтяпина и председатель совета ОПОП Елена Красильникова рассказали ребятам о последствиях употребления наркотических и психотропных веществ.
Сотрудники полиции напомнили юношам и девушкам об административной и уголовной ответственности за противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств.
После урока ребята задавали интересующие вопросы сотрудникам полиции о работе правоохранительных органов.
Пресс-служба УВД по ВАО
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