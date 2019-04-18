Злоумышленники похитили из автомобилей каршеринговой компании автомагнитолы...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали двоих приезжих, подозреваемых в кражах имущества из автомобилей каршеринга.В ОМВД России по району Чертаново Центральное поступили заявления о кражах. По словам представителей каршеринговой компании неизвестный похитил из автомобилей компании, припаркованных в разных частях района, 3 автомагнитолы. Ущерб составил около 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на Днепропетровской улице. Ими оказались 21 и 27-летний приезжие. Похищенное имущество изъято.По данным фактам следствием ОМВД России по району Чертаново Центральное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В результате проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции установили причастность одного из подозреваемых к совершению еще двух эпизодов противоправной деятельности. Злоумышленник похитил из автомобилей, припаркованных в районах Бирюлево Западное и Чертаново Южное города Москвы, имущество, стоимостью более 140 тысяч рублей.По данным фактам дознанием ОМВД России по районам Бирюлево Западное и Чертаново Южное возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража».В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22