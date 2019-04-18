Анфиса Чехова удивляет настойчивостью и целеустремленностью. Телеведущая решила сбросить килограммы – и преуспела в этом так, что ее не узнали даже преданные фанаты.

Анфиса Чехова удивляет настойчивостью и целеустремленностью.Телеведущая решила сбросить килограммы – и преуспела в этом так, что еене узнали даже преданные фанаты.Фотографии, появившиеся в Instagram , сделаны в ресторане. Теледиванарядилась в яркую изумрудную блузу, кожаные брюки и туфли на шпильках. Упорнаяборьба телезвезды с лишним весом явно приносит плоды – фанаты дажеобеспокоились ее здоровьем."Худик уже, Анфисочка! Пора кушать!", – советуетодин комментатор. Некоторые даже не сразу узнали Чехову. "Как классновыглядите! Аж офигела", – признается другой подписчик. "Анфиса, выбогиня – ну так похудели, так похудели, что глаз от красоты не оторвать",– восторгаются пользователи (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Не так давно актриса и ведущая опубликовала в своем микроблоге весьма жесткий пост. По мнению , сегодня путь к популярности весьма прост: нужно ухаживать за своим телом и ходить в спортзал. Людям больше не нужно посещать библиотеки и театры, читать серьезные книги, делиться философскими размышлениями и искать в себе таланты – все равно пользователи оценят только внешнюю оболочку.Свои размышления о жизни изложила в поэтической форме. А на сопровождающем пост снимке телеведущая позировала в нижнем белье, повернувшись к зрителю спиной. Как и следовало ожидать, большинство подписчиков оценили только фото и пышные формы Чеховой, не обратив внимания на послание телезвезды.