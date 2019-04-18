Жизнь российских звезд пестрит скандалами и неожиданными поворотами. Чтобы не пропустить все самое важное, Дни.ру собрали для своих читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 апреля 2019 года.

Жизнь российских звезд пестрит скандалами и неожиданными поворотами. Чтобы не пропустить все самое важное, "Дни.ру" собрали для своих читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 апреля 2019 года.Константин Богомолов приступил к работе над новым сезоном "Содержанок". Актриса Софья Эрнст, исполнившая одну из главных ролей в сериале, поделилась мыслями о работе с известным режиссером.Артистка призналась, что ей очень нравится работать с Константином Богомоловым. До этого она была задействована в его спектаклях "Мужья и жены" и "Три сестры" в Художественном театре. А теперь Софья Эрнст счастлива укрепить контакты на съемочной площадке.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 апреля 2019 года, читайте в и специальных .