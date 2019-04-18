Водитель и пассажиры рейсового автобуса пострадали в результате столкновения с тепловозом в Красноярском крае, где ЛИАЗ попытался пересечь железнодорожные пути по нерегулируемому переезду. Момент серьезного дорожно-транспортного происшествия попал на видео.

Камера запечатлела момент столкновения рейсового автобуса и тепловоза, произошедшего утром в среду, 17 апреля, в Шарыповском районе Красноярского края.Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД РФ, 59-летний водитель автобуса ЛИАЗ выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, где его и протаранил тепловоз.В результате столкновения пострадал водитель ЛИАЗа и двое его пассажиров. Еще восемь человек, находившиеся в салоне автобуса, чудом не пострадали.