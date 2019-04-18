В посольстве Эквадора в Лондоне он не только катался на скейтборде, но и встречался с самыми опасными хакерами современности — так, прилетевший в Вашингтон президент Эквадора Морено пытается убедить мир в том, что события 11 апреля — не международный акт предательства, а всего лишь защита от WikiLeaks.

В посольстве Эквадора в Лондоне он не только катался на скейтборде, но и встречался с самыми опасными хакерами современности — так, прилетевший в Вашингтон президент Эквадора Морено пытается убедить мир в том, что события 11 апреля — не международный акт предательства, а всего лишь защита от WikiLeaks. Вот только сразу по окончании беседы с журналистами в Twitter появились сообщения о том, что встреча Морено с Трампом может не состояться.Президент Эквадора Ленин Морено, сдавший Джулиана Ассанжа, приехал в Вашингтон за наградой. Уже можно представить и цену "величайшего предательства в истории Эквадора и Латинской Америки" — как назвал поступок Морено бывший лидер страны Рафаэл Корреа. Сделке с совестью предшествовал контракт с МВФ и Всемирным банком. На тропический Эквадор обрушится многомиллиардный поток долларов. Правда, заемных."Отличные новости! Мы собираемся получить больше 10 млрд. долларов.. 6 миллиардов от Всемирного Банка, Межамериканского банка развития и Андского банка развития. И 4,2 миллиарда долларов мы получим от МВФ", — пишет Ленин в своем Twitter.Но на родине сделку Морено не оценили. В столице Эквадора протесты против выдачи основателя WikiLeaks британским властям переросли в столкновения с полицией прямо у президентского дворца. К тому же в Эквадоре арестован друг Ассанжа шведский программист по имени Ола Бини. Его родители прилетели вызволять сына, опасаясь за его безопасность.Тем временем в Европе общими усилиями левых партий Ассанжу присудили премию Европарламента 2019 года за свободу СМИ.Но так как лауреат брошен в тюрьму британскими властями, его представителем выступила правозащитница Мейрид Корриган — Лауреат Нобелевской премии мира 1976 года."Что означает прослушка? Это Ассанж рассказал нам. Это когда у американского правительства есть детали про каждое европейское правительство, они знают как работает экономика стран. Ассанж рассказал нам про войну в Ираке, что там случилось, про войну в Афганистане, войну в Ливии — какую страну американское правительство, подставит в следующий раз", — говорит Майрид Корриган.В Америке, где Ассанжа собираются судить, конечно, пытаются представить его в совершенно ином свете — не как журналиста и разоблачителя, а как хакера и преступника. Госсекретарь Помпео, еще занимая предыдущий пост директора ЦРУ, назвал WikiLeaks "вражеской негосударственной разведслужбой". Сдавший Ассанжа президент Эквадора, видимо, чтобы гарантированно получать обещанные деньги, чуть ли не дословно повторяет за шефом американской дипломатии."Господин Ассанж, к сожалению, превратил посольство Эквадора в центр шпионажа. Он журналист вы говорите? Журналист — это человек, который полностью открыт ко всем взглядам и точкам зрения. Его неоднократно посещали хакеры, которым он видимо давал команды обнародовать те документы, в которых был заинтересован он или люди, которые его финансировали", — говорит президент Эквадора. Впрочем, явных политических знаков внимания Морено в этот раз не получил.Встречи на высшем уровне в Белом доме у Ленина Морено с Дональдом Трампом — не анонсировано. Похоже не получит он аудиенции и у вице-президента Пенса. Да и о чем говорить: Ассанжа он уже сдал, деньги получил, а основатель WikiLeaks вот-вот окажется в руках американского минюста.