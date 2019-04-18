Белый BMW, сбивший пешеходов в Санкт-Петербурге, принадлежит профессиональному боксеру. По разным данным, в ДТП на пересечении Фонтанки и Невского проспекта пострадали от 4 до 6 человек.

Белый BMW, сбивший пешеходов в Санкт-Петербурге, принадлежитпрофессиональному боксеру. По разным данным, в ДТП на пересечении Фонтанки иНевского проспекта пострадали от 4 до 6 человек.Водителем за рулем , протаранившего пешеходов на тротуарев Северной столице, предположительно был профессиональный боксер Тимур Доминов.Спортсмен неоднократно получал награды на различных соревнованиях, а его отец -председатель федерации любительского бокса КБР Олег Доминов.Как сообщалось, в результате ДТП с участием белого BMW пострадали6 человек. Среди них два иностранца – граждане Германии и Эстонии. В МВД позже сообщилио четверых пешеходах, попавших под колеса автомобиля 18 апреля.По предварительным данным, наезд на пешеходов произошелпосле столкновения и Peugeot. В настоящее время на местепроисшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельствадорожной аварии, передает Пятый канал.Один из пострадавших, Петр Браун, самого водителя не видел —машина промчалась мимо на большой скорости. успел задеть мужчину: Браунполучил травму головы, врачам пришлось накладывать швы.