Белый BMW, сбивший пешеходов в Санкт-Петербурге, принадлежит
профессиональному боксеру. По разным данным, в ДТП на пересечении Фонтанки и
Невского проспекта пострадали от 4 до 6 человек.
Белый BMW, сбивший пешеходов в Санкт-Петербурге, принадлежит
профессиональному боксеру. По разным данным, в ДТП на пересечении Фонтанки и
Невского проспекта пострадали от 4 до 6 человек.
Водителем за рулем , протаранившего пешеходов на тротуаре
в Северной столице, предположительно был профессиональный боксер Тимур Доминов.
Спортсмен неоднократно получал награды на различных соревнованиях, а его отец -
председатель федерации любительского бокса КБР Олег Доминов.
Как сообщалось, в результате ДТП с участием белого BMW пострадали
6 человек. Среди них два иностранца – граждане Германии и Эстонии. В МВД позже сообщили
о четверых пешеходах, попавших под колеса автомобиля 18 апреля.
По предварительным данным, наезд на пешеходов произошел
после столкновения и Peugeot. В настоящее время на месте
происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства
дорожной аварии, передает Пятый канал.
Один из пострадавших, Петр Браун, самого водителя не видел —
машина промчалась мимо на большой скорости. успел задеть мужчину: Браун
получил травму головы, врачам пришлось накладывать швы.