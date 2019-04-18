Все найденные нарушения должны исправить
Все найденные нарушения должны исправить
Комиссия под руководством прокурора области Игоря Пантюшина провела проверку во Владимирском централе.
Главный владимирский прокурор осмотрел состояние камер, режимных корпусов, столовую, медико-санитарную часть и отряд по хозяйственному обслуживанию тюрьмы.
Он также провел беседу с заключенными по вопросам условий содержания, получил объяснения должностных лиц спецучреждения.
Руководству тюрьмы указали на необходимость улучшения материально-бытовых условий содержания осужденных. Есть нарекания к медицинскому обслуживанию. Кроме того, в тюрьме должны улучшить работу по предоставлению свиданий адвокатов с заключенными.
Начальнику УФСИН России по Владимирской области подготовлено представление. Прокурор будет следить за исполнением требований.