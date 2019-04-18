В Москве открывается 41-й Международный кинофестиваль. За несколько часов до начала красной дорожки президент форума Никита Михалков вышел к журналистам.

В Москве открывается 41-й Международный кинофестиваль. За несколько часов до начала "красной дорожки" президент форума Никита Михалков вышел к журналистам.Отсутствие одного из главных российских режиссеров на церемониях прощания с коллегами и учителями Марленом Хуциевым и Георгием Данелия многих удивило. Слухи ходили самые разные. Никита Сергеевич ответил на вопрос о состоянии здоровья прямо."Я перенес две операции на бедре, – вздохнул Михалков. – Стоять не могу и сидеть не могу пока. Учусь заново ходить".Тревожные новости о состоянии здоровья стали приходить осенью прошлого года. Тогда писали, что за месяц он перенес две сложные операции по замене тазобедренного сустава: сказалась застарелая спортивная травма, и пришлось срочно лечь в больницу.Теперь же о болезни Михалкова поклонники впервые узнали от его друга актера Александра Адабашьяна. По его словам, жизни народного артиста ничего не угрожает – операция прошла без осложнений и Никита Сергеевич быстро поправляется. "Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится, но была малоприятная травма спортивного свойства, – уверили Адабашьян.