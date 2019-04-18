Президент России Владимир Путин пошутил на официальной встрече с выпускниками школы губернаторов. Видеозапись случившегося появилась в Сети.

Президент России Владимир Путин пошутил на официальной встрече с выпускниками "школы губернаторов". Видеозапись случившегося появилась в Сети.В среду, 17 апреля, лидер страны принял в Кремле выпускников второго потока Программы развития управленческого кадрового резерва. Во время встречи одна из участниц попросила президента сняться вместе с выпускницами."А можно еще с девочками?", – обратилась женщина к Владимиру Путину. "Сам хочу", – сказал он. Ответ лидера рассмешил присутствующих.Ранее глава страны похвалил работу преподавателей "школы губернаторов". По его словам, в России удалось "выстроить надежную систему подготовки талантливых руководителей". На протяжении года студенты изучали современные технологии и цифровую экономику, передает .