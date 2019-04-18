Президент России Владимир Путин не дает покоя некоторым жителям Незалежной. На сей раз украинцы впали в истерику из-за встречи главы российского государства с выпускницами второго потока школы губернаторов.

Президент России Владимир Путин не дает покоя некоторым жителям Незалежной. На сей раз украинцы впали в истерику из-за встречи главы российского государства с выпускницами второго потока "школы губернаторов".На странице популярного в Незалежной интернет-ресурса"Обозреватель" был опубликован материал под заголовком "А можнос девочками?!" Конфуз Путина попал на видео".Журналисты разместили видео со встречи. На записи одна извыпускниц обратилась к Путину и попросила его сфотографироваться с"девочками". "Сам хочу", – ответил глава государства инаправился к дамам.В чем именно состоит конфуз? К сожалению, разъяснить этотмомент украинские журналисты не посчитали нужным.Впрочем, ничего удивительного. Комментаторы с Незалежнойвнимательно следят за каждым шагом главы российского государства и не упускаютвозможности отпустить в его адрес едкие и безосновательные замечания.Так, взрыв негодования украинцев вызвал фраза, сказаннаяна мове. В ходе недавней встречи с общественностью Крыма и Севастополяроссийский лидер неожиданно перешел на украинский.Речь шла об отношениях Москвы и Киева. Путин с сожалениемотметил, что с нынешним руководством Незалежной каши не сваришь. "Так ихочется спросить по-украински: "С глузду зъихав чи шо?" "С умасошел?" – сказал российский лидер.Нервная реакция украинцев последовала незамедлительно.Одни пользователи написали, что "живет в собственном мире",другие заявили, что слова президента вызывают у них чувство гадливости иомерзения. А третьи и вовсе отправили его "на хутор бабочек ловить".