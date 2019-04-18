Президент России Владимир Путин не дает покоя некоторым жителям Незалежной. На сей раз украинцы впали в истерику из-за встречи главы российского государства с выпускницами второго потока школы губернаторов.
Президент России Владимир Путин не дает покоя некоторым жителям Незалежной. На сей раз украинцы впали в истерику из-за встречи главы российского государства с выпускницами второго потока "школы губернаторов".
На странице популярного в Незалежной интернет-ресурса
"Обозреватель" был опубликован материал под заголовком "А можно
с девочками?!" Конфуз Путина попал на видео".
Журналисты разместили видео со встречи. На записи одна из
выпускниц обратилась к Путину и попросила его сфотографироваться с
"девочками". "Сам хочу", – ответил глава государства и
направился к дамам.
В чем именно состоит конфуз? К сожалению, разъяснить этот
момент украинские журналисты не посчитали нужным.
Впрочем, ничего удивительного. Комментаторы с Незалежной
внимательно следят за каждым шагом главы российского государства и не упускают
возможности отпустить в его адрес едкие и безосновательные замечания.
Так, взрыв негодования украинцев вызвал фраза, сказанная
на мове. В ходе недавней встречи с общественностью Крыма и Севастополя
российский лидер неожиданно перешел на украинский.
Речь шла об отношениях Москвы и Киева. Путин с сожалением
отметил, что с нынешним руководством Незалежной каши не сваришь. "Так и
хочется спросить по-украински: "С глузду зъихав чи шо?" "С ума
сошел?" – сказал российский лидер.
Нервная реакция украинцев последовала незамедлительно.
Одни пользователи написали, что "живет в собственном мире",
другие заявили, что слова президента вызывают у них чувство гадливости и
омерзения. А третьи и вовсе отправили его "на хутор бабочек ловить".