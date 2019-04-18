Она попала в ДТП, но попыталась уйти от ответственности

Она попала в ДТП, но попыталась уйти от ответственностиЖительницу Владимира подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.Поздним вечером 17 марта этого года в полицию поступило сообщение о ДТП на Студеной горе, на место прибыли сотрудники ГИБДД.Правоохранители выяснили, что водитель автомобиля «Лексус» не справился с управлением и на скорости улетел в клумбу. В иномарке сидели 2 женщины и маленький ребенок, при этом одна из них с признаками алкогольного опьянения с пассажирского сиденья утверждала, что за рулем была не она, а её подружка.Полицейский зашел в административное здание, находящееся в районе аварии, записи камер видеонаблюдения подтвердили подозрения о том, что «Лексусом» управляла пьяная женщина.Водитель продолжала демонстрировать противоправное поведение, не подчинялась законным требованиям правоохранителей, ударила полицейского по голове и расцарапала ему лицо.Выяснилось, что женщина выпила алкоголь и села за руль иномарки, а после ДТП по ее звонку на место приехала подружка для инсценировки обстоятельств. С места аварии 3-летнего ребенка забрал папа. А нарушительнице может грозить до 5-ти лет тюрьмы.