Дочь популярного исполнителя и музыканта Дмитрия Маликова Стефания прокомментировала появившиеся в Сети данные о том, что стала мамой. Реакция 19-летней девушки получилась бурной.

Дочь популярного исполнителя и музыканта Дмитрия Маликова Стефания прокомментировала появившиеся в Сети данные о том, что стала мамой. Реакция 19-летней девушки получилась бурной.В последнее время 19-летняя наследница Дмитрия Маликова почти не выходит в свет, не посещает гламурных вечеринок и прочих мероприятий, за то все больше публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографии, на которых позирует с маленьким братом Марком.Возможно, именно это и подвигло некоторых подписчиков ее странички в социальной сети Instagram решить, что она стала матерью. Так, Стефания опубликовала фотографию, на которой запечатлена в пиджаке и коротких брючках на одной из столичных улиц. Поклонники немедленно рассыпались в комплиментах. "Женственная очень 😍" – написала одна из фанаток. Другая ей ответила: "Она ж родила! Поэтому и женственной стала!"Реакция самой Стеши Маликовой не замедлила последовать. "Вы в своем уме? Мне 19 лет", – бурно отреагировала наследница популярного исполнителя. Прочие комментаторы попытались узнать, откуда появилась такая информация. Кто-то предположил, что это связано со слухами о рождении ребенка у ее двоюродного брата Дмитрия Маликова.Напомним, в конце декабря 2018 года телеграм-канал "Только никому..." со ссылкой на некого инсайдера объявил о том, что у 19-летнего Димы Маликова родилась дочь. Якобы девочку ему подарила 20-летняя привлекательная блондинка по имени Анастасия. Кстати, на своей официальной страничке в Instagram Дима часто публикует ее фотографии.Маликов-младший – сын певицы Инны Маликовой и бизнесмена по имени Владимир, о котором известно крайне мало. Дима – также племянник музыканта и певца Дмитрия Маликова.