Лера Кудрявцева рассказала о непростой судьбе популярной актрисы, дочери легендарного актера Юрия Яковлева. Телеведущая поведала о ее тотальном невезении в любви.

Лера Кудрявцева рассказала о непростой судьбе популярной актрисы, дочери легендарного актера Юрия Яковлева. Телеведущая поведала о ее тотальном невезении в любви.Лера Кудрявцева написала колонку для , в которой рассказала о новом звездном госте своего шоу "Секрет на миллион". Суть передачи в том, что главный герой отвечает на вопросы, имеющие определенную цену. Самый дорогой стоит миллион, однако он же представляет собой некую тайну героя, которую тот может озвучить, а может и нет.Так, в кресле игрока оказалась актриса Алена (настоящее имя Елена) Яковлева. Ее отцом является легендарный актер Юрий Яковлев, однако с ее матерью он расстался, когда та была беременна. Артист полюбил другую женщину, и даже то обстоятельство, что у него появилась дочь, не повлияло на него – в семью актер так и не вернулся.Алена редко виделась с именитым отцом. Лишь когда подросла, Юрий Яковлев стал уделять ей больше времени, стараясь компенсировать отсутствие. "Может быть, именно в детстве кроются причины того, что Алена постоянно испытывала разочарования в любви? Возможно, с раннего детства Алена усвоила, что мужчинам доверять нельзя, и старалась не подпускать их к себе слишком близко, чтобы они не смогли разбить ей сердце, как это сделал отец", – задалась риторическим вопросом Лера Кудрявцева.Действительно, Алене Яковлевой не везло в любви. Восемь лет она прожила в незарегистрированном браке с актером Александром Кахуном. Затем все же вышла замуж. Ее избранником стал тоже актер – Кирилл Козаков. Однако они часто ссорились, и даже когда Алена узнала, что ждет ребенка, ничего не изменилось. Тогда актриса приняла решение уйти от мужа. Лишь когда их дочери Марии Козаковой исполнилось 14 лет, Кирилл начал участвовать в ее жизни.Вторым мужем Алены Яковлевой стал режиссер Кирилл Мозгалевский. Однако и этот брак распался, хотя экс-супруги сумели сохранить хорошие отношения. Недавно актриса призналась, что снова счастлива в любви. Ее избранником стал мужчина, гораздо моложе.