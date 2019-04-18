Роскачество дополнило исследование кефира новыми торговыми марками.

Роскачество дополнило исследование кефира новыми торговыми марками.Национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, провела изучение 11 новых торговых марок кефира из Вологодской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Чувашии, Башкирии и Санкт-Петербурга.Молочный напиток проверялся по 35 показателям, в том числе микробиологическим показателям, количеству белка, качеству молока и закваски, наличию антибиотиков.Одним из важных векторов исследования стала проверка на фальсификацию: в том числе, пытается ли производитель удешевить продукцию, разбавляя молочный жир растительным.По словам, заведующей лабораторией технохимического контроля ВНИМИ, кандидата технических наук Елены Юровой, по законодательству ни при производстве кефира, ни при производстве кефирного продукта нельзя менять состав молока."Кефир от кефирного продукта отличается только применяемой закваской. Поэтому наличие растительных жиров в продукте говорит о его фальсификации", — подчеркнула эксперт.По результатам анализа бренды "Молочная благодать" (Свердловская область), "Ярмолпрод" (Ярославская область) и "Свитлогорье" (Чувашия) были признаны высококачественной продукцией, соответствующей не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества. Все они получили пять баллов.Далее идет продукция "Бежин луг" и "Веселый молочник" (4,89 балла), "Дмитрогорский продукт" (4,82 балла), "Амка", "Белое облако", "Волжские просторы", "Из Вологоды" (у всех торговых марок 4 балла). На последнем месте располагается бренд "Пискаревский" с итоговым баллом 2,5.