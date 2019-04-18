Специалисты проверили кисломолочный продукт 47 торговых марок

Специалисты проверили кисломолочный продукт 47 торговых марокУченые давно доказали пользу кефира, однако полезный – идеальный – кефир и продукт, который стоит на прилавках магазинов, не всегда одно и то же.Специалисты проверили этот кисломолочный продукт 47 торговых марок. Интересно, встретили ли они настоящий кефир или продукты, которые только носят это гордое имя?По результатам испытаний высококачественным продуктом признали кефир 13 торговых марок: «36 копеек», «Авида», «Агрокомплекс», «Домик в деревне», «Молочная благодать», «Нежеголь», «Останкинское1955», «Простоквашино», «Рузский», «Свитлогорье», «Томмолоко», «Ярмолпрод» и Parmalat.Кроме того, специалисты решили развеять устоявшиеся мифы о кефире:В кефире нет нарушений по антибиотикам. Там обнаружили лишь следовые количества, которые считаются безопасными и допустимыми техническим регламентом Таможенного союза.Нарушения по микробиологическим показателям тоже почти не встречались.Кефир нельзя назвать поголовно фальсифицируемым продуктом: из 47 торговых марок лишь в кефире 4-х производителей обнаружили растительные жиры. Получается, больше 90% исследованных товаров – настоящий кефир, а не его подобие.Ну а о том, с какими нарушениями и недостатками кефира все-таки столкнулось Роскачество, вы можете узнать из .