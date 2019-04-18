В 00:30 1 января 2019-го в Омске родился первый в новом году малыш. Через несколько дней его мама получила от мэрии сертификат на 20 тысяч рублей и букет цветов, а недавно ей пришло письмо с требованием оплатить налог от стоимости подарка в сумме 2343 рубля. Молодая мама была этому крайне удивлена.

В 00:30 1 января 2019-го в Омске родился первый в новом году малыш. Через несколько дней его мама Сания Абдуллина получила торжественные поздравления: сертификат на 20 тысяч рублей в детский магазин и букет цветов, а недавно молодой маме пришло письмо с требованием оплатить налог от стоимости подарка – 2343 рубля, пишет местный портал "Город55".В мэрии Омска сказали, что ее о налоге предупреждали, и она даже подписала соответствующую бумагу.Сания же говорит: она думала, что расписывается только за получение сертификатов – для отчетности. К тому же для матери двоих детей, да еще с учетом того, что доход семьи невелик и есть кредиты, даже такая сумма весьма существенна.Кроме того, женщина пожаловалась журналистам, что у нее нет времени ходить по налоговым и заполнять декларации, в которых она ничего не понимает.После того, как эта информация попала в СМИ, в омской мэрии решили помочь молодой маме и передали ей сумму, необходимую для оплаты налога. Об этом сообщили РБК в департаменте информационной политики администрации Омска.Сания подтвердила получение суммы на оплату налога, однако произошло это после того, как мэрию "замучили звонками" по поводу данной ситуации.При этом женщина сказала, что извинений ей так и не принесли, а деньги передали со словами: "Мы просто решили коллективом помочь вашей семье".