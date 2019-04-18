Анжелику Варум возбудил вид игроков в настольный футбол. Певица наблюдала за мужчинами на пляже в Тель-Авиве, пока ее супруг готовится к большому туру по России.

Анжелику Варум возбудил вид игроков в настольный футбол.Певица наблюдала за мужчинами на пляже в Тель-Авиве, пока ее супруг готовится кбольшому туру по России.поделилась с подписчиками роликом с отдыха в Тель-Авиве.На опубликованном в Instagram певицевидео запечатлены игроки в настольный футбол на пляже."Настольный футбол))) Всем хорошего вечера!", -подписала публикацию Варум. Поклонники певицы признались – они даже не знали, чтосуществует такой вид спорта.Анжелика Варум и Леонид Агутин сыграли свадьбу в 2000 году.Пара часто посещает США – там живет их 20-летня дочь.Пока прохлаждается в Израиле, Леонид Агутинготовит большой тур по России. В прошлом году певец отметил полувековой юбилей,и теперь решил подвести итоги творческой деятельности в турне по российскимпросторам.Его супруга отметит 50-летие в этом году. Так что у Агутинаеще одна забота – он обещал своей любимой жене на день рождения большой дом.Где находится новое жилище звездной пары, супруг Варум не признается.недавно участвовала в студийной фотосессии с переодеваниями. Певица призналась, что с каждым годом энтузиазма для съемок у нее все меньше. Тем более что, по словам Варум, ей просто некогда этим заниматься.