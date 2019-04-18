Анжелику Варум возбудил вид игроков в настольный футбол.
Певица наблюдала за мужчинами на пляже в Тель-Авиве, пока ее супруг готовится к
большому туру по России.
Анжелику Варум возбудил вид игроков в настольный футбол.
Певица наблюдала за мужчинами на пляже в Тель-Авиве, пока ее супруг готовится к
большому туру по России.
поделилась с подписчиками роликом с отдыха в Тель-Авиве.
На опубликованном в Instagram певице
видео запечатлены игроки в настольный футбол на пляже.
"Настольный футбол))) Всем хорошего вечера!", -
подписала публикацию Варум. Поклонники певицы признались – они даже не знали, что
существует такой вид спорта.
Анжелика Варум и Леонид Агутин сыграли свадьбу в 2000 году.
Пара часто посещает США – там живет их 20-летня дочь.
Пока прохлаждается в Израиле, Леонид Агутин
готовит большой тур по России. В прошлом году певец отметил полувековой юбилей,
и теперь решил подвести итоги творческой деятельности в турне по российским
просторам.
Его супруга отметит 50-летие в этом году. Так что у Агутина
еще одна забота – он обещал своей любимой жене на день рождения большой дом.
Где находится новое жилище звездной пары, супруг Варум не признается.
недавно участвовала в студийной фотосессии с переодеваниями. Певица призналась, что с каждым годом энтузиазма для съемок у нее все меньше. Тем более что, по словам Варум, ей просто некогда этим заниматься.