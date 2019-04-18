В четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги Даллас Старз на домашнем льду обыграл Нэшвилл Предаторз со счетом 5:1. Хозяева льда забросили четыре шайбы в стартовые 14 минут первого периода.

В четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги "Даллас Старз" на домашнем льду обыграл "Нэшвилл Предаторз" со счетом 5:1. Хозяева льда забросили четыре шайбы в стартовые 14 минут первого периода.У победителей встречи дубль оформил Роопе Хинц (4-я, 31-я минуты) и по разу отличились Александр Радулов (5), Эндрю Кольяно (9) и Матс Цуккарелло (14), а у гостей единственную шайбу забросил Роман Йози (48).Первые три матча завершились двумя победами "Нэшвилла" (2:1 ОТ, 3:2) и одной викторией "Далласа" (3:2). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:2. Следующий матч противостояния состоится 21 апреля и пройдет на льду "Бриджстоун Арены" в Нэшвилле.