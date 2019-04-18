С 26 мая по 9 июня в Париже пройдет Открытый чемпионат Франции по теннису – Ролан Гаррос. Организаторы турнира опубликовали заявочный список участников соревнований, в который вошли 15 спортсменов из России.

С 26 мая по 9 июня в Париже пройдет Открытый чемпионат Франции по теннису – "Ролан Гаррос". Организаторы турнира опубликовали заявочный список участников соревнований, в который вошли 15 теннисистов из России.В основную сетку турнира среди женщин вошли 108 спортсменок, из них 12 россиянок – Дарья Касаткина, Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Евгения Родина, Маргарита Гаспарян, Виталия Дьяченко, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Вера Звонарева, Екатерина Макарова и Светлана Кузнецова.У мужчин в основную сетку заявлены 104 теннисиста. Россию на "Ролан Гаррос" представят трое спортсменов – Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев.Напомним, действующей победительницей Открытого чемпионата Франции является Симона Халеп из Румынии, а у мужчин действующий чемпион – испанец Рафаэль Надаль.